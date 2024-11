Donald Trump anuncia mais três nomes para ocupar cargos na Casa Branca

O presidente eleito Donald Trump indicou mais nomes para ocupar cargos no governo dos Estados Unidos a partir de janeiro. Os anúncios mais recentes para a Casa Branca são de Steven Cheung para diretor de comunicação, e Jay Clayton, ex-presidente da Comissão de Valores Imobiliários do país, que vai ocupar a cadeira de procurador federal de Manhattan (Nova Iorque); a cidade natal de Trump. Além deles, Doug Burgum, governador de Dakota do Norte, foi apontado para ser o novo secretário do Departamento do Interior.