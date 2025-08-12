Donald Trump declara emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos

Donald Trump declarou emergência de segurança pública na capital dos Estados Unidos. O presidente americano anunciou o envio da Guarda Nacional para assumir o policiamento da cidade de Washington. A ordem executiva assinada nesta segunda-feira (11) pelo republicano desloca 800 homens para a capital. Assim, o controle da polícia em Washington fica nas mãos do presidente americano. Trump comparou a taxa de criminalidade da região com as de diferentes capitais do mundo, como a do Brasil. De acordo com o republicano, Washington está numa situação pior que Brasília. Donald Trump ainda voltou a falar do encontro marcado com o russo Vladimir Putin para esta sexta-feira, no Alasca, para tratar do fim da guerra na Ucrânia. O republicano disse que as negociações devem envolver trocas de terras e não descartou outra reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.



