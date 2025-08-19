Donald Trump diz que Putin talvez não queira acordo para o fim da guerra da Ucrânia

Donald Trump disse nesta terça-feira (19) que Vladimir Putin talvez não queira um acordo para o fim da guerra. Os Estados Unidos se comprometeram em garantir a segurança da Ucrânia, mas descartaram o envio de tropas. O republicano acrescentou que espera que o russo seja bom e que Volodimir Zelensky seja flexível. Ontem, o presidente ucraniano disse que está pronto para ficar frente a frente com Putin. Hoje, o chanceler russo Sergei Lavrov revelou que Moscou apoia qualquer tipo de reunião, inclusive com a participação de Trump. Ainda elogiou a atuação do presidente americano e criticou os europeus por defenderem um cessar-fogo enquanto enviam armas para a Ucrânia.



