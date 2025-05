Economia dos EUA registra queda de 0,3% no primeiro trimestre do ano

A economia dos Estados Unidos registrou uma queda de 0,3% no primeiro trimestre do ano. O presidente Donald Trump responsabilizou a gestão anterior, de Joe Biden, e pediu para que a população seja paciente. Segundo o relatório do escritório de análise econômica do país, a retração foi motivada pelo aumento da importação de produtos e pela queda nos gastos do governo. Especialistas acreditam que as empresas tenham aumentado estoque para fugir do “tarifaço”. Para o presidente, a retração da economia não tem relação com as tarifas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!