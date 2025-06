Economia mundial deve ter o menor crescimento desde a pandemia de Covid-19, aponta OCDE

A economia mundial deve registrar, em 2025, o menor crescimento anual desde a pandemia de Covid-19. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a estimativa é que o PIB global desacelere de 3,3%, no ano passado, para 2,9% este ano e 2026. Para o Brasil, a OCDE projeta um crescimento de 2,1% em 2025, abaixo dos 3,4%, que foi registrado no ano passado. Os Estados Unidos também já vinham de uma projeção de queda, confirmada pela incerteza da guerra comercial.



