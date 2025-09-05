Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Educador infantil é preso por suspeita de abusar de criança na Grande São Paulo

De acordo com a polícia o homem de 37 anos armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil e compartilhava o material na internet

JR na TV|Do R7

Um educador infantil foi preso por suspeita de abusar de uma criança de dois anos na Grande São Paulo. De acordo com a polícia o homem de 37 anos armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil e compartilhava o material na internet. Entre os registros, havia uma gravação de abuso contra um aluno da escola onde ele trabalhava em Suzano, na Grande São Paulo. A prefeitura disse que ele foi afastado do cargo.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Polícia
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.