Educador infantil é preso por suspeita de abusar de criança na Grande São Paulo

Um educador infantil foi preso por suspeita de abusar de uma criança de dois anos na Grande São Paulo. De acordo com a polícia o homem de 37 anos armazenava fotos e vídeos de pornografia infantil e compartilhava o material na internet. Entre os registros, havia uma gravação de abuso contra um aluno da escola onde ele trabalhava em Suzano, na Grande São Paulo. A prefeitura disse que ele foi afastado do cargo.



