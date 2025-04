Egito lidera nova fase de negociações para retomada do cessar-fogo na Faixa de Gaza

O Egito lidera a nova fase de negociações para a retomada do cessar-fogo na Faixa de Gaza. Nesta terça-feira (22), Israel destruiu equipamentos que eram usados pelo grupo terrorista Hamas. As forças de defesa israelenses informaram que as máquinas serviam para escavar túneis, colocar explosivos e também foram usadas no ataque de 2023. As autoridades palestinas dizem que as máquinas eram para remover entulhos e ajudar nas operações de resgate. Israel anunciou que conseguiu eliminar um comandante do Hezbollah e também um membro do Jamaa Islamiya, em uma ação realizada na fronteira com o Líbano. Mediadores do Egito e do Catar apresentaram uma proposta de trégua de 5 a 7 anos, com a liberação de reféns e a retirada total de Israel de Gaza. O governo de Israel e o Hamas não se manifestaram.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!