Eleição presidencial da Bolívia tem resultado histórico com dois candidatos de direita no 2º turno

A eleição presidencial da Bolívia teve um resultado histórico neste domingo (17). Pela primeira vez, em quase 20 anos, um candidato de esquerda está fora da disputa. O conservador Rodrigo Paz teve 32% dos votos, contra quase 27% do ex-presidente de direita Jorge Tuto Quiroga. Já o candidato de esquerda, Eduardo Del Castillo, recebeu apenas 3% dos votos. O partido dele, Movimento ao socialismo, está rachado entre grupos do ex-presidente Evo Morales e do atual presidente, Luis Arce. Morales está inelegível e defendeu o voto nulo, que nessas eleições passaram dos 19%. Um outro candidato de esquerda, Andronico Rodriguez, foi atacado a pedradas quando foi votar. O segundo turno na Bolívia está marcado para 19 de outubro.



