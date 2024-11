Eleições nos EUA: Trump critica Joe Biden, e Kamala tenta se descolar da imagem do presidente

Nesta quarta (30), o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Joe Biden por chamar os eleitores republicanos de “lixo”. O ex-presidente afirmou que Biden e a vice Kamala Harris não podem governar o país se não amam os americanos. Já a candidata democrata tenta se descolar da imagem do presidente e promete governar para todos. Kamala percorreu três estados decisivos e conversou com jornalistas. Na reta final das eleições, os candidatos percorrem o maior número possível de cidades no mesmo dia.