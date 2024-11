Eleitores têm poucas horas para votar antes do fechamento das urnas nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, um desafio para as campanhas foi fazer com que os eleitores saíssem de casa para votar, já que no país o voto não é obrigatório. Os eleitores ainda têm duas horas para votar em Washington. As sessões ficam abertas até às 22h pelo horário de Brasília (DF). A expectativa é de que cerca de 75 milhões de americanos votem nesta terça (5). Outros 78 milhões votaram de forma antecipada. Os primeiros resultados serão divulgados a partir do encerramento da votação.