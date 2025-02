Em Israel, multidão toma as ruas para se despedir de família assassinada pelo Hamas

Esta quarta (26) foi de luto e tristeza para Israel. O país parou para homenagear a mãe e os dois filhos pequenos que foram sequestrados e mortos pelo Hamas. Shiri, Kfir e Ariel Bibas foram sequestrados em 07 de outubro de 2023 e levados para a Faixa de Gaza. Yarden, marido e pai das vítimas, também esteve entre os reféns, mas foi libertado no início de fevereiro. Israelenses de toda a parte foram ao centro do país para prestar as últimas homenagens.



