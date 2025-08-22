Logo R7.com
Embaixada dos EUA no Brasil se manifesta nas redes sociais após a PF indiciar Eduardo Bolsonaro

O posicionamento da embaixada foi publicado em tradução a uma mensagem de Christopher Landau, vice-secretário de estado americano

JR na TV|Do R7

A embaixada dos Estados Unidos no Brasil se manifestou nas redes sociais, depois que a Polícia Federal indiciou o deputado Eduardo Bolsonaro por obstrução de justiça. O posicionamento da embaixada foi publicado em tradução a uma mensagem de Christopher Landau, vice-secretário de estado americano.

