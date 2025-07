Empresária de São Paulo tem prejuízo de R$ 120 mil ao contratar empresa de transporte

Uma empresária de São Paulo teve um prejuízo de R$ 120 mil após contratar, por aplicativo, uma empresa de transporte para fazer uma entrega. O motorista usava documento falso, placa clonada e um número de telefone inexistente, e nunca concluiu o serviço, além de desaparecer com a mercadoria. O caso foi registrado na delegacia, e a empresária descobriu que o veículo era um dublê. A empresa do aplicativo ofereceu apenas R$ 400 como ressarcimento. Enquanto isso, reclamações sobre problemas em entregas aumentaram 66% no primeiro semestre deste ano, segundo o Ministério da Justiça.



