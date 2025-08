Empresário Paulo Skaf é eleito e retorna à presidência da Fiesp a partir de janeiro de 2026

O empresário Paulo Skaf foi eleito nesta segunda-feira (04) presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Ele concorreu em chapa única e recebeu 99% dos votos válidos. Skaf já liderou a Fiesp entre 2004 e 2021. E agora, foi eleito para um mandato de quatro anos, que começa em janeiro do ano que vem. O mandato do atual presidente, Josué Gomes da Silva, vai até dezembro.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!