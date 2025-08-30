Empresário que matou professor universitário após briga de trânsito é solto na Bahia

Na Bahia, o empresário que matou um professor universitário, depois de uma briga de trânsito, foi solto nesta sexta-feira (29), em audiência de custódia. O juiz entendeu que Wagner Nascimento agiu em legítima defesa, já que a vítima, Fabrício Dalla Vecchia, pegou um facão no porta-malas do carro e fez ameaças. Wagner não tem porte de arma. A justiça solicitou ainda apreensão e suspensão do registro da pistola usada no crime. O corpo do professor Fabrício Dalla Vecchia foi enterrado na capital baiana. Os familiares dele vieram do Paraná para a despedida.

Esta semana, outros casos de brigas no trânsito - por pouco - não terminaram em morte. No Recife, três homens foram detidos, depois de uma confusão. Um motorista desceu com um pedaço de madeira e partiu para cima do outro, que jogou o carro contra ele. Em Lavras, interior de Minas Gerais, um motorista agrediu um casal de idosos, após um desentendimento. Os dois estão fora de perigo.

"Um dos fatores, sem dúvidas, é o aumento de sintomas de transtornos mentais nos últimos tempos. Outra questão, a sociedade que a gente vive que cada minuto perdido parece algo muito grande e muitas vezes as pessoas vivem à flor da pele, sem dúvida é algo cultural”, alerta o psiquiatra Lucas Alves.

