Empresários afetados por tarifaço ainda aguardam medidas de ajuda preparadas pelo governo

Empresários afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos ainda aguardam o anúncio das medidas de ajuda que estão sendo preparadas pelo governo. A expectativa dos exportadores brasileiros é grande e a promessa é divulgar as medidas até esta terça-feira (12). Nesta segunda-feira (11) foi realizada uma importante reunião sobre o assunto, em Brasília. O encontro foi marcado para definir as medidas e os setores que serão beneficiados pelo plano de contenção. Além de Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, vieram até o Palácio do Planalto os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, da Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, e das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Entre as ações analisadas, está o uso de recursos do Fundo de Garantia à Exportação para apoio ao crédito, a criação de uma linha de crédito no BNDES para renegociação de dívida dos produtores rurais; e a flexibilização dos contratos de trabalho.



