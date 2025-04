Enamed: MEC lança prova para avaliar qualidade dos cursos de medicina do país

O Ministério da Educação vai aplicar ainda neste ano um exame para estudantes de medicina para avaliar a qualidade dos cursos do país. As inscrições para o Enamed, exame nacional de avaliação da formação médica, vão ser abertas em julho e a prova será aplicada em outubro. 42 mil estudantes de medicina de mais de 200 municípios do país devem fazer o exame. Uma nota baixa não vai impedir o estudante de receber o diploma, mas vai impactar na avaliação do curso e da instituição de ensino.



