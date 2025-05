Enem 2025: MEC divulga as datas para as inscrições e provas deste ano

O Ministério da Educação divulgou as datas do Exame Nacional do Ensino Médio deste ano. As inscrições começam no dia 26 de maio e vão até 6 de junho. Já a datas das provas objetivas e de redação são 9 e 16 de novembro, dois domingos. Outros detalhes sobre o Enem serão divulgados em breve no edital do exame.



