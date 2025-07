Enfermeira é vítima de feminicídio um dia após completar 41 anos em SP

Uma mulher foi morta, vítima de feminicídio, um dia depois do aniversário. O corpo dela foi encontrado na escada de um prédio, na zona sul de São Paulo. O suspeito do crime foi preso horas depois. Ele estava escondido na casa do pai e confessou o assassinato. A enfermeira Juliana Marcela do Nascimento visitava o companheiro, que conheceu em um site de relacionamentos. O suspeito do crime, que é bombeiro, deixou o prédio com o filho de 8 anos. Ele foi encontrado por policiais militares na casa dos pais, onde tentou se esconder, e foi preso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!