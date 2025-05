Enfermeiras são agredidas em posto de saúde em São Paulo

Uma auxiliar de enfermagem foi agredida por uma paciente e sua acompanhante dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento na zona oeste de São Paulo. Karina e Camila pediram que a acompanhante, filha da paciente, deixasse a sala. No entanto, além de se recusar a sair, ela afirmou que a medicação dada à mãe estava errada, porque havia uma pequena bolha de ar no frasco do soro. A mulher empurrou Camila, que caiu no chão e teve uma luxação no pulso. Karina tentou intervir, mas acabou sendo atacada por mãe e filha. Ela ficou com arranhões no rosto e no pescoço. Dados de um levantamento feito pelo Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo em 2023 mostram que 80% dos profissionais de enfermagem do estado já sofreram algum tipo de agressão no trabalho.



