Entenda as novas regras para o cancelamento de planos de saúde em caso de falta de pagamento

A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu novas regras para o cancelamento de planos por falta de pagamento. Agora, os contratos novos só poderão ser cancelados depois do atraso de duas mensalidades. As mudanças nas normas também devem melhorar a comunicação das operadoras de planos com os clientes inadimplentes. Agora, as notificações poderão ser feitas por meios eletrônicos também.