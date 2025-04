Equipe médica afirma que Bolsonaro se recupera bem de cirurgia, mas sem previsão de alta da UTI

O ex-presidente Jair Bolsonaro se recupera de uma nova cirurgia no intestino. O procedimento neste domingo (13) durou 12 horas. Foi o mais demorado desde que ele sofreu uma facada na campanha eleitoral de 2018. De acordo com o boletim médico divulgado no final da tarde de hoje, Bolsonaro está "em boa evolução clínica, acordado, orientado, sem dor ou sangramentos”.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!