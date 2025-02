Equipes de resgate encontram caminhão que caiu em cratera no Japão há mais de duas semanas

Equipes de resgate encontraram, com o auxílio de um drone, o caminhão que caiu em uma cratera no Japão, há mais de duas semanas. A cabine foi localizada na tubulação de esgoto, a mais de 30 metros de profundidade. As imagens não foram divulgadas, mas autoridades afirmam que há um corpo no veículo. As equipes de busca não conseguem chegar à tubulação por causa do fluxo contínuo de esgoto e dos altos níveis de gases tóxicos.