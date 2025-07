Equipes tentam resgatar menina de 11 anos que caiu em cânion no RS

Equipes de resgate tentam resgatar, neste momento, uma menina, de 11 anos, que caiu em um cânion com mais de mil metros de altitude, no Rio Grande do Sul. A localização da criança foi feita com a ajuda de um drone equipado com sensor térmico. Ela está em uma área de difícil acesso. Segundo a prefeitura de Cambará do Sul, a família, que é de Curitiba, no Paraná, estava no local a passeio. O casal e os outros dois irmãos da criança receberam apoio psicológico. Os pais relataram aos bombeiros que a menina foi diagnosticada com transtorno do espectro autista.



