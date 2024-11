Espaçonave da SpaceX, de Musk, retorna com propulsor ao solo em manobra inédita

Dois acontecimentos nas últimas 24 horas marcaram avanços importantes nas missões de exploração do espaço. A Space-x, do bilionário Elon Musk, completou com sucesso no domingo (13) o quinto voo teste da super espaçonave Starship, que tem altura equivalente a um prédio de 38 andares. Desta vez, o fato inédito foi o retorno para o local de lançamento do propulsor, que é a base do foguete.