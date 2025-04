Especialistas afirmam que tarifas anunciadas pelos EUA podem representar oportunidade para o Brasil

O mercado financeiro reagiu mal ao pacote de tarifas anunciado pelo presidente Donald Trump e, nesta quinta-feira (3), as principais bolsas de valores do mundo despencaram. No Brasil, o dólar também caiu mais de 1%. Na Europa, a queda nas bolsas de valores foi generalizada. Frankfurt, Paris, Londres e Madri fecharam a quarta-feira (2) no negativo. O clima de incerteza também afetou os mercados na Ásia. O índice japonês derreteu, assim como o de Hong Kong. O índice Dow Jones, nos EUA, caiu quase 4%. Wall Street teve a pior perda diária desde 2020 e o Nasdaq registrou o pior resultado em cinco anos. Na contramão das reações negativas no mundo ao pacote americano de tarifas comerciais, no Brasil, o Ibovespa, principal índice de ações, registrou altas ao longo do dia e fechou em leve queda, próximo à estabilidade.



