Especialistas alertam para riscos de remédios manipulados para emagrecer vendidos na internet

Especialistas alertam para o uso de medicamentos manipulados para emagrecer que são vendidos pela internet. São produtos de origem duvidosa que não passam pela fiscalização da Anvisa. Muitos anunciantes usam o nome do Ozempic ou apenas do princípio ativo do medicamento. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia alerta que versões alternativas de medicamentos não aprovadas pela Anvisa podem oferecer risco à saúde com efeitos colaterais graves.