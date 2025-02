Especialistas redobram orientação para beber água e evitar tomar sol em horários de pico

Em meio ao recorde de calor em São Paulo e no Rio de Janeiro, especialistas redobram a orientação para beber água com frequência e evitar tomar sol em horários de pico, entre 10h e 16h. Cidades pelo Brasil adotaram a recomendação e disponibilizaram pontos de hidratação gratuita e de resfriamento. Confira.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!