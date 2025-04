Esquema de falsificação de bebidas descoberto em São Paulo misturava até etanol nas garrafas

A polícia descobriu um esquema de falsificação de bebidas alcoólicas que eram distribuídas a adegas na capital e no interior de São Paulo. Os criminosos misturavam até etanol nas garrafas. A operação cumpriu 13 mandados de busca e apreensão. Em um dos imóveis, foram encontrados 170 garrafas, selos, tampas e substâncias líquidas, tudo usado na adulteração de uísque e vodca. Os criminosos tinham uma prensa para falsificar os rótulos e enganar os consumidores. Segundo a investigação, as bebidas adulteradas eram vendidas a adegas na zona leste e nas cidades de Monte Alto e Santa Bárbara D'Oeste, com o conhecimento dos donos dos estabelecimentos. A polícia prendeu Genivaldo Pereira da Silva, de 43 anos, pela terceira vez por crimes contra a saúde pública, mas ele foi solto na audiência de custódia.



