Estados antecipam vacinação contra a gripe; doença provocou mais de 600 mortes desde outubro de 2024

A campanha nacional de imunização contra a gripe começa no mês que vem, mas já é possível tomar a vacina. O Ministério da Saúde distribuiu 35 milhões de doses para todos os estados e orientou que a campanha começasse assim que as secretarias recebessem os imunizantes. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários, ou cerca de 50 milhões de pessoas. No ano passado, a doença provocou mais de 600 mortes em todo o Brasil.



