Estados Unidos anunciam novas sanções contra o regime iraniano

Representantes europeus se reuniram nesta sexta-feira (20), na Suíça, com o chanceler iraniano em uma tentativa de encontrar uma solução diplomática para a guerra entre Israel e Irã. Nos Estados Unidos, o departamento do tesouro anunciou novas sanções ao regime iraniano, que miram ao menos 20 entidades, cinco autoridades e três embarcações do país, e têm como objetivo enfraquecer a capacidade do Irã de produzir armas nucleares. Donald Trump deu um prazo de duas semanas para decidir se os Estados Unidos vão entrar diretamente no conflito entre Israel e Irã.



