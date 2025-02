Estelionatários são presos após movimentar mais de R$ 90 milhões com golpe pela internet

A polícia prendeu, nesta quinta (20), sete suspeitos de integrar uma quadrilha de estelionato. O grupo movimentou cerca de R$ 93 milhões, em seis meses, com um golpe pela internet. Centenas de pessoas caíram. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Acre. Os criminosos convenciam as vítimas a trabalharem de casa, fazendo tarefas simples, como dar curtidas em plataformas sociais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!