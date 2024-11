Estudante de medicina é morto por policial com tiro à queima-roupa dentro de hotel em São Paulo

Um estudante de medicina foi morto por um policial com um tiro à queima-roupa dentro de um hotel em São Paulo. No boletim de ocorrência, os PMs disseram que o jovem teria tentado pegar a arma de um deles. A Secretaria de Segurança Pública afastou os dois policiais. Segundo testemunhas, o estudante Marco Aurélio Cardenas Acosta andava na rua com uma mulher e teve um desentendimento com ela.