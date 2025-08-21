Estudo com mais de 100 mil adolescentes revela que 12% deles admitem praticar bullying na escola

Um estudo, feito com mais de 100 mil adolescentes, revelou que 12% deles praticam bullying com outros alunos. A maioria disse que sofre violência da família e que já chegou a usar álcool e drogas antes de agredir um colega. O filho desta mulher sofreu bullying dos colegas aos 17 anos. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Minas Gerais, e baseado em dados do IBGE, revelou o perfil nacional dos estudantes que praticam o bullying. Foram ouvidos mais de 125 mil adolescentes, entre 13 e 17 anos. 12% deles admitiram que fazem bullying com os colegas. A pesquisa mostrou que problemas familiares, de saúde mental e comportamentos de risco estão diretamente associados às agressões. 20% dos adolescentes sofriam violência de familiares; 27% usaram álcool e drogas ilícitas pelo menos 30 dias antes de praticar o bullying; e 16% afirmaram não ter amigos.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!