Estudo divulgado pelo Ministério da Saúde mostra desigualdade na distribuição dos médicos no Brasil

Um estudo divulgado nesta quarta-feira (30) pelo Ministério da Saúde mostra a desigualdade na distribuição dos médicos no Brasil. Dados da demografia médica no Brasil 2025, realizada pela Faculdade de Medicina da USP e pelo Ministério da Saúde, mostram que até o final do ano, o Brasil terá 635 mil médicos. Uma média de 3,08 profissionais a cada grupo de mil habitantes. Abaixo de 3,7, índice recomendo pela organização para cooperação e desenvolvimento econômico, a OCDE. A região Sudeste concentra o maior número de médicos. Em seguida estão o Centro-Oeste. Já as regiões Norte e Nordeste estão abaixo da média nacional.



