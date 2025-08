EUA batem novo recorde de arrecadação em julho após adoção da nova política tarifária

Os Estados Unidos bateram novo recorde de arrecadação em julho, com as tarifas cobradas de outros países. O presidente Donald Trump disse que parte desse resultado pode ser entregue para a população. Só em julho, o país recolheu US$ 29 bilhões em taxas, o equivalente a R$ 170 bilhões. Se seguir a tendência dos últimos meses, agosto deve renovar o recorde.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!