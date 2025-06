EUA e China retomam negociações comerciais após telefonema entre Trump e Xi Jinping

Uma ligação entre Donald Trump e o presidente Xi Jinping retomou as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China. As negociações tarifárias também estão em andamento com a União Europeia. Hoje (5), Donald Trump se encontrou com Friedrich Merz, chanceler da Alemanha. Os dois países ainda buscam um acordo comercial. Outro tema na reunião entre Trump e Merz foi a guerra na Ucrânia. O chanceler pediu para o presidente americano pressionar a Rússia pelo fim do conflito.



