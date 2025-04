EUA podem multar em até 998 dólares por dia imigrantes ilegais que não se entregarem

Os Estados Unidos podem multar imigrantes ilegais que não se entregarem e insistirem em continuar no país. O valor pode chegar a 998 dólares por dia, o equivalente a mais de R$ 5,8 mil. O governo Trump pode aplicar, inclusive, multas retroativas de até cinco anos aos ilegais que não se apresentarem às autoridades. Se forem pegos, os imigrantes podem ter os bens confiscados para abater a dívida com a União.



