EUA revogam vistos de brasileiros que atuaram no Mais Médicos por suposta ligação com regime cubano

O Departamento de Estado americano impôs restrições e revogou vistos do médico Mozart Julio Tabosa Sales e do ex-chefe de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e da Organização Pan-Americana de Saúde, Alberto Kleiman. A alegação é a suposta "cumplicidade com o esquema de exportação de mão de obra do regime cubano no programa Mais Médicos. O programa foi criado em 2013 para ampliar o atendimento à população, principalmente em áreas remotas do país. Fontes no Itamaraty informaram que a situação vai ser avaliada com calma. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, disse que o governo não negocia a saúde. E que o programa Mais Médicos vai sobreviver aos ataques.



