Evento debate desafios do agronegócio brasileiro e destaca incertezas provocadas pelas taxas dos EUA

Os desafios para o agronegócio brasileiro foram tema de discussão, nesta terça-feira (06), em um evento da Confederação Nacional de Agricultura e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. As incertezas com a taxação norte-americana tomaram conta do painel de ideias. Economistas e especialistas de vários setores se revezaram durante todo dia nos painéis de conversa. Hoje também foi o dia da divulgação de uma ação importante para os produtores rurais. A expansão do Programa Saúde no Campo, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.



