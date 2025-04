Ex-atacante Jair da Costa, campeão com a seleção em 1962, morre aos 84 anos

Neste sábado (26), morreu, aos 84 anos, Jair da Costa. O atacante foi campeão do mundo com a seleção em 1962. Revelado pela Portuguesa, ele fez história no futebol italiano, principalmente na Inter de Milão. A causa da morte não foi divulgada.



