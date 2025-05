Ex-diretor do FBI é investigado por suposta ameaça de morte a Trump

As agências de segurança dos Estados Unidos investigam uma ameaça de morte contra o presidente Donald Trump. A ameaça teria partido do ex-diretor do FBI, a Polícia Federal americana. James Comey postou nas redes sociais uma foto com a legenda dizendo que encontrou conchas legais em uma caminhada na praia. As conchas formam os números 86 e 47, códigos usados por militares que significam morte e uma referência a Donald Trump, o 47º presidente americano.



