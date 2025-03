Ex-PM do Bope é preso suspeito de oferecer treinamento a traficantes do Rio

Um ex-policial militar do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi preso suspeito de lavar dinheiro e oferecer treinamento a traficantes do Rio de Janeiro. Ronny Pessanha de Oliveira foi preso na comunidade da Muzema, na zona oeste. De acordo com a investigação, o ex-militar usava empresas de fachada para tornar lícito os lucros obtidos por traficantes do Comando Vermelho. Ele foi expulso da corporação em 2023 por envolvimento com a milícia, mas entrou em acordo com traficantes que expulsaram milicianos da comunidade. Esse acordo permitiu a Ronny controlar empreendimentos imobiliários na região. Ele agia com violência contra os moradores para tomar posse de imóveis que eram vendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!