Ex-presidente Jair Bolsonaro se coloca à disposição para negociar tarifaço com Donald Trump

O ex-presidente Jair Bolsonaro se colocou à disposição para negociar o tarifaço com Donald Trump. Bolsonaro defendeu em Brasília (DF) o diálogo com os Estados Unidos para reverter a tarifa de 50% aos produtos brasileiros e afirmou que a anistia aos condenados pelos de 8 de janeiro poderia entrar no acordo. O ex-presidente também criticou o relatório da Procuradoria-Geral da República sobre a tentativa de golpe que pede sua condenação.



