Ex-primeira dama do Peru desembarca em Brasília após receber asilo do governo brasileiro

A ex-primeira dama do Peru e o filho dela desembarcaram, nesta quarta-feira (16), em Brasília, depois de receberem asilo do governo brasileiro. Segundo o Itamaraty, Nadine Heredia e o filho menor de idade receberam asilo diplomático. A ex-primeira-dama e o marido, o ex-presidente Ollanta Humala, foram condenados a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro. De acordo com a Justiça peruana, o casal teria recebido R$ 18 milhões da construtora Odebrecht e mais R$ 1,2 milhão do ex-presidente da Venezuela, Hugo Chávez, para financiar campanhas eleitorais. A defesa do casal nega a acusação e diz que houve irregularidades no processo. O Ministério das Relações Exteriores não detalhou os motivos que levaram à concessão do asilo diplomático.



