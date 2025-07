Ex-refém do Hamas detalha período em que passou nas mãos do grupo terrorista

Em uma sessão do parlamento de Israel, um ex-refém falou sobre o período que passou nas mãos dos terroristas do Hamas. Ohad Ben Ami contou que o grupo terrorista forçava os sequestrados a escolherem quem deveria morrer e quem deveria ser libertado do cativeiro e essas sessões eram gravadas pelos sequestradores. Ele ainda afirmou que os reféns são torturados no cativeiro. Dos 50 que ainda estão na Faixa de Gaza, acredita-se que metade ainda esteja viva. Nesta terça-feira (1º) o exército fez novas operações na Faixa de Gaza. Em 24 horas foram atingidos 140 alvos do Hamas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!