Ex-soldados das Forças Especiais Britânicas estabelecem recorde ao escalar o Monte Everest

Quatro ex-soldados das forças especiais britânicas estabeleceram um recorde ao escalar o Monte Everest em menos de cinco dias sem se aclimatarem à montanha. A equipe, que incluía um ministro do governo britânico, chegou ao cume do pico mais alto do mundo na manhã de quarta-feira (21). A expedição utilizou um método polêmico. Para atingir mais velocidade na escalada eles utilizaram gás xenônio. Os alpinistas passam normalmente de seis a oito semanas acampados na montanha para que o organismo se acostume ao clima. Com a ajuda do gás essa equipe não precisou fazer essa preparação.



