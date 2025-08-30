Logo R7.com
Exclusivo: contratação mais cara do Flamengo, Samuel Lino fala com exclusividade ao Jornal da Record

Atacante conquista torcida e almeja Seleção Brasileira após retorno ao Rubro-Negro carioca

JR na TV|Do R7

O atacante Samuel Lino foi contratado pelo Flamengo há um mês e, em tão pouco tempo, já caiu nas graças da torcida. Uma contratação certeira do líder do Brasileirão. 

O jogador mais caro da história do clube tem mostrado em campo que trazê-lo de volta da Europa foi um ótimo negócio. E o Jornal da Record conversou - com exclusividade - com ele. 



