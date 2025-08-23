Exército de Israel avança em direção à cidade de Gaza e tenta eliminar terroristas do Hamas

O exército de Israel avança em direção à cidade de Gaza, a maior do território palestino. A ação faz parte do plano do governo israelense de controlar militarmente a região e eliminar os terroristas do Hamas. As forças de defesa de Israel afirmam que já dominam os arredores da cidade de Gaza. Tanques avançam na região, como parte do plano para controlar o território. As operações acontecem em meio a negociações de um cessar-fogo para a libertação de reféns. Neste sábado (23), manifestantes foram às ruas de Tel Aviv para pedir o retorno dos mais de 50 sequestrados.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!