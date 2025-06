Exportação de café bate recorde em 2024, mesmo com alta no preço dos grãos

O Brasil é o país que mais produz e exporta café no mundo inteiro. 40% de toda a exportação mundial, saem daqui e mesmo com o preço mais alto, no último ano, as vendas para outros países bateram um recorde: mais de 50 milhões de sacas. Minas Gerais é o estado que mais produz café no país. Na cidade de Guaxupé, sul mineiro, fica a sede da maior cooperativa de café do mundo. Os lotes, de mais de 20 mil cooperados, chegam em caminhões e são estocados em armazéns. Os especialistas avaliam qualidade, tamanho e sabor nas amostras. O café passa pela classificação manual dos grãos, checagem de umidade e pesagem de impurezas. depois, vem a torra e moagem para o teste final, o sensorial.



